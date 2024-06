The Mall Sanremo Birthday Party: tutto pronto per Llevento dell’estate tra musica e ospiti speciali

The Mall Sanremo celebra i suoi primi 5 anni con uno straordinario evento serale, che inaugurerà la stagione estiva nel segno del divertimento e dell’eccellenza.

Giovedì 20 giugno, dalle 17:00 alle 21:00, la destinazione ligure per lo shopping di lusso farà da cornice a una grande festa, animata da musica dal vivo, performance di ballerini e acrobati e photo booth dal sapore vintage dove scattare speciali foto ricordo.

Da sempre, infatti, il luxury mall si pone l'obiettivo di proporre esperienze coinvolgenti e memorabili, che non si limitano allo shopping, ma si arricchiscono con prelibatezze gourmet e performance artistiche, garantendo un intrattenimento a 360° per gli ospiti.

Non mancheranno angoli e momenti dedicati al gusto, dai cocktail e finger food serviti tra le boutique all’area picnic, fino alla decorazione alle 19:30 della scenografica torta di compleanno, ispirata ai colori del mare e firmata da ospiti d’eccezione. A seguire, sarà possibile godersi una deliziosa cena con vista sulla terrazza panoramica della Food Lounge by AdHoc, che resterà aperto per l’occasione fino alle 23:00.

Inoltre, durante tutta la serata gli ospiti potranno tentare la sorte e vincere premi speciali giocando con la Ruota della Fortuna, avvolti in un'atmosfera frizzante e coinvolgente.

The Mall Sanremo presenta così un evento da non perdere, cui seguirà un ricco calendario di appuntamenti unici: per un’estate di emozioni da vivere.