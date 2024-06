Domenica 23 giugno a Ventimiglia si terrà il 16° Raduno Motociclistico organizzato dal DOC Riviera dei Fiori - Ducati Official Club!

Amanti delle due ruote, preparate i motori! Il 23 giugno a Ventimiglia è in arrivo un evento imperdibile per tutti gli appassionati di moto: il 16° Raduno Motociclistico DOC Riviera dei Fiori - Ducati Official Club. Un'occasione unica per vivere un'esperienza indimenticabile all'insegna della passione per le 2 ruote, per la musica e l'amicizia.

Aperto a tutti i motociclisti, il raduno di quest'anno si preannuncia come un'edizione davvero speciale. Rispetto alle passate edizioni, infatti, l'evento si concentrerà in un'unica giornata ricca di emozioni, divertimento e conviviale fraternità.

Cosa vi aspetta:

Guidare attraverso gli splendidi scenari della Costa Azzurra.

Immergervi nell'atmosfera di festa e allegria con musica dal vivo.

Conoscere e stringere amicizia con altri appassionati motociclisti.

Un evento imperdibile per chi ama le moto, l'avventura e il divertimento!

Ecco il programma:



Piazzale Resentello, Ventimiglia

Ore 8:15

Ritrovo e iscrizioni partecipanti (con gadget)

Colazione presso Bar “La Granita” (caffè e brioche)

Spettacolo dei Bandieratori Sestiere Burgu

Ore 10:15

Partenza per il Motogiro (direzione Francia). Guanti obbligatori

Rientro a Camporosso, Palatenda Bigauda

Ore 12:30 circa

Aperitivo e premiazioni "Moto Regina 2024" e "Ducati Special 2024"

Esposizione fotografica e di modellismo (miniature scala 1/18)

1° parte show brasiliane gruppo "Shekyna Brasil Samba"

Pranzo organizzato dalla Coop Spes di Ventimiglia: Lasagne alla ligure, Arrosto con patate oppure Condiglione, torta di mele con gelato.

Per il Pranzo sono disponibili solo 105 coperti!

Musica dal vivo con la band Big Trouble (cover rock '80 - '90)

2° parte show brasiliane gruppo "Shekyna Brasil Samba"

Premi vari dopo le 14:00

Ore 17:30 circa

Fine manifestazione

Entrate a far parte della grande famiglia del DOC Riviera dei Fiori - Ducati Official Club!

Diventate soci del DOC Riviera dei Fiori - Ducati Official Club e immergetevi in un mondo di passione per le moto, esperienze indimenticabili e amicizie sincere.

Perché iscriversi?

Condividere la passione per le Ducati: Incontrare altri appassionati del marchio Ducati e partecipare a esclusivi eventi e raduni dedicati alle due ruote.

Girare in moto in compagnia: Vivere avventure emozionanti partecipando a giri organizzati dal club.

Ricevere sconti e vantaggi esclusivi: Approfittare di tariffe agevolate su ricambi, accessori e abbigliamento Ducati, oltre a inviti a eventi speciali e partecipazioni a fiere.

Essere parte di un gruppo unito: Entrare a far parte di una grande famiglia di amici che condividono la stessa passione per le moto e per il marchio Ducati.

Il Direttivo del DOC Riviera dei Fiori:

Il Consiglio Direttivo è formato dal:

Presidente- Carlo De Angeli – socio fondatore dal 2007

Vice Presidente – Ino Isnardi – socio fondatore 2007

Tesoriere – Giuseppe Paglino – socio fondatore 2007

Segretario – Jacopo Moscardini

Settore Storico – Lucio Lazzari

Settore Storico – Alessandro Varni

Consigliere – Elisa De Angeli

Consigliere – Mirko Acconciaioco

Consigliere – Paolo Lucisano

Logistica – Mario Calcopietro

Per info e iscrizioni:

Le iscrizioni al raduno sono aperte a tutti i motociclisti, indipendentemente dalla marca della moto.

È possibile iscriversi durante l'evento presso il Piazzale Resentello a Ventimiglia.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare la pagina Facebook del club o chiamare al 335 6744945 Carlo e al 333 7906251 Sandro.

Non perdete l'occasione di vivere una giornata indimenticabile all'insegna delle due ruote, della musica e del divertimento!

Prossimo appuntamento WDW Misano – World Ducati Week – Il fine settimana mondiale delle Ducati dove più di 90.000 appassionati ducatisti si ritrovano a Misano ogni due anni!!!