uBroker vola e conquista il Business International Finance Award 2024

Si è tenuto a Milano il CFO Summit 2024, evento di settore che l’11 e il 12 Giugno scorsi ha visto riuniti insieme per una due giorni di dibattito, confronto e networking ben 2.000 Chief Financial Officer, 300 speaker e keynote internazionali e oltre 150 player del settore: ovvero, tutte le figure manageriali apicali che concorrono a garantire una corretta gestione d’impresa.

Un contesto di primo piano e assoluto prestigio che è valso il Business International Finance Award 2024 a ‘uBroker Spa’ , multiutilities company torinese nata nel 2015 che, dalla fondazione a oggi, ha fornito e fornisce luce e gas a 283mila clienti – di cui ben 65mila godono di bollette luce e gas azzerate - per un totale di più di 4,3 mln di fatture emesse e oltre 45,1 mln di sconti in bolletta complessivamente erogati.

Il premio , conseguito dall’impresa fondata dagli imprenditori Cristiano Bilucaglia e Fabio Spallanzani , è stato conferito per gli elevati livelli di performance gestionale e finanziaria ottenuti dall'Area Amministrazione e Controllo nell'applicazione delle Best Practice AFC, Categoria Pianificazione Finanziaria e Gestione Tesoreria.

A esserne insignite, oltre a ‘uBroker’, anche aziende leader del settore energy quali ‘Edison’ ed ‘Enel’, “Fatto che ci rende ancor più orgogliosi del risultato raggiunto”, esordisce Angelo Sidoti , CFO di ‘uBroker Spa’ che ha ritirato personalmente al meeting la menzione.

“Il CFO Summit è, infatti, l’appuntamento annuale per i Direttori dell’area Amministrazione Finanza e Controllo di imprese sia italiane che estere. Quest’anno, insieme ai più importanti C-Level in Italia ed esperti internazionali, la giuria ha indagato come le Direzioni Finance siano riuscite a costruire un nuovo equilibrio strategico in grado di favorire il cambiamento sostenibile e innovativo richiesto dal mercato e dalla società. Tutto partendo dal ruolo pivotale del CFO tra Stakeholder, Board Management e le altre funzioni aziendali”, spiega il manager.

Nell’attuale contesto globale in continua evoluzione, infatti, prosegue Cristiano Bilucaglia, Presidente di ‘uBroker Spa’, “le imprese devono essere in grado di ridefinire i propri modelli di business. Oggi questa ridefinizione non può prescindere dall’innovazione tecnologica e dalla sostenibilità dei processi, dei prodotti e dei servizi. Due punti chiave, questi, per migliorare le performances, gli obiettivi e i risultati anche in termini di trasparenza, controllo, gestione e ottimizzazione delle risorse. Solo così, attraverso un’analisi puntuale dei dati a disposizione e all’attuazione continua di modifiche mirate e veloci alla struttura, è possibile calibrare al meglio la vita dell’impresa sul mercato in ogni singolo momento. È questa, per noi, l’energia del cambiamento, un’energia in grado di evolvere senza dimenticare mai la nostra etica d’impresa, la nostra mission e il rapporto di fiducia che abbiamo costruito con customers e consumers”.