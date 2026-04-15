In Cammino con la Svizzera getta l’ancora in Liguria

La quarta tappa del progetto dell’Ambasciata di Svizzera in Italia «In Cammino con la Svizzera» si svolgerà in Liguria dal 13 al 16 aprile. Sono in programma diversi incontri dell’Ambasciatore di Svizzera in Italia Roberto Balzaretti a Genova, Imperia e Sanremo, accompagnato dal Console generale di Svizzera a Milano, Stefano Lazzarotto. Primo appuntamento una visita al Porto di Genova, per evidenziare il ruolo strategico della Liguria per la Svizzera, in particolare negli ambiti della logistica e dei trasporti.

L’itinerario ligure di In Cammino con la Svizzera prevede incontri con il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci, con la Sindaca di Genova Silvia Salis e con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, oltre a scambi con importanti realtà imprenditoriali, tra le quali ABB, Accelleron, Axpo, Liguria International, Georg Fischer TPA S.p.A., Homberger S.p.A., e Hupac. Per quanto riguarda la logistica, è prevista una visita del cantiere del nodo ferroviario di Genova (Terzo Valico). Il programma include momenti culturali, tra cui una salita con la funicolare Zecca-Righi, che collega il centro con le alture della città, seguita da una camminata, nonché un tratto in bicicletta da Imperia a Sanremo sulla Ciclabile dei Fiori. Il Museo del Clown di Villa Grock e il Comune faranno parte del programma di Imperia, mentre a Sanremo l’Ambasciatore visiterà Villa Ormond e terrà una Lectio Magistralis all’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario. La panchina simbolo del progetto, prodotta in Svizzera in maniera sostenibile, verrà donata al Comune di Genova il 14 aprile.

«La Liguria è il mare della Svizzera, e la Svizzera è una delle porte dell’Italia verso l’Europa del nord: il corridoio Reno-Alpi collega il porto di Genova al Nord Europa attraverso la Svizzera, rendendolo un asse fondamentale per il traffico merci. In questo contesto, la Svizzera promuove il trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia, in stretta collaborazione con gli attori liguri. Il porto di Genova, dal canto suo, è uno dei principali punti di accesso per le merci svizzere» ha sottolineato l’Ambasciatore di Svizzera in Italia, Roberto Balzaretti.

«Avviare la quarta tappa del progetto In Cammino con la Svizzera proprio dal Porto di Genova è il miglior modo per mettere in risalto i temi della logistica e dei trasporti, fondamentali per il traffico merci ma anche nel quadro della transizione ecologica.»

«La mobilità, naturalmente, va oltre il puro scambio economico. Questa tappa – che comprende una gita in battello, una salita in funicolare e una camminata a Genova, oltre a una pedalata lungo la meravigliosa Ciclabile dei Fiori da Imperia a Sanremo – ci permette di passare dalle parole ai fatti, mettendo al centro della nostra iniziativa il contatto diretto con le persone e una mobilità sostenibile e rispettosa del territorio.»