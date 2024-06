Bajardo: grande successo domenica scorsa per la quinta edizione della 'TaxiTerapia' (Foto)

Si è svolto sabato scorso, organizzato per il quinto anno consecutivo dalla Fondazione Iolanda Ferrara (gestore della Comunità Alloggio ‘Antonio Taggiasco’ di Bajardo), l'evento ‘TaxiTerapia’ Memorial Guido D’Ambrosio.

La manifestazione, dedicata agli anziani ospiti delle Residenze del Sollievo di Apricale e Bajardo e ai ragazzi della Polisportiva Integrabili e dell’Associazione L’Amore è di Sanremo, si è svolta in collaborazione con XRT Scuderia ed il Comune di Bajardo.

L'evento ha permesso agli anziani e ai giovani portatori di handicap di partecipare a un giro turistico diretto a Ceriana e a un emozionante serpentone di curve tra Bajardo e Berzi, a bordo di splendide auto che hanno segnato la storia dei rally. “Un ringraziamento al sindaco di Ceriana Maurizio Caviglia – dicono gli organizzatori - per aver messo a disposizione del ‘Taxiterapia’ la via centrale del paese ed aver fatto accorrere numerosi cittadini per salutare i nonni e i ragazzi”.

In contemporanea presso la Comunità Alloggio “Antonio Taggiasco” di Bajardo sono stati organizzati laboratori per i ragazzi e attività all'aria aperta, per garantire a tutti un pomeriggio di amore e allegria.

Teresa Marco, presidente della Fondazione Iolanda Ferrara e responsabile delle Residenze del Sollievo di Bajardo e Apricale: "Oggi è una grande giornata di gioia per anziani e ragazzi, insieme ai genitori. Un misto di epoche, diciamo, e questo è il sociale: amarci uno con l'altro e non dimenticarcene mai, in qualunque momento. Noi come Fondazione Iolanda Ferrara ci stiamo provando e penso di aver parlato più col cuore, nel senso che il sociale è sempre amare gli altri, perché dare vuol dire ricevere e questo sarà sempre il mio motto: dai e riceverai di più”.

Alessandro D’Ambrosio, vicepresidente della Fondazione Ferrara e organizzatore dell’evento dedicato al papà Guido, ha aggiunto: "TaxiTerapia nasce dall’unione di due passioni: una è il mio lavoro e l’altra è la mia grande passione per le corse e le macchine da rally. È nato tutto per gioco e questa è la quinta edizione del Memorial per mio papà, che da lassù oggi ha fatto in modo che uscisse il sole. Quest’anno c’è un progetto di inclusione di ragazzi e anziani, presente, passato e futuro, e siamo molto contenti. Sicuramente l’anno prossimo lavoreremo per avere sempre di più, perché come diceva poco fa mia mamma, quando dai ricevi e la miglior cosa è ricevere bene e amore da loro”.

Oscar Capossela, direttore delle strutture Residenze del Sollievo - Il Sole: “Vogliamo ringraziare il personale della Cooperativa TE.MA., i parenti e tutti coloro che hanno partecipato a questa giornata di festa per i nostri ospiti. Il loro supporto e il loro impegno sono stati fondamentali per creare un'atmosfera di gioia e condivisione”.