Molini di Triora, divieto di transito sulla strada comunale per Agaggio Superiore

Divieto di transito per autoveicoli e veicoli leggeri sulla strada comunale per Agaggio Superiore, nel tratto stradale dove si svolgono in lavori in località Case Firighetti. La chiusura avrà i seguenti orari: 8:00-12:00 e 13:00-18:00 dal lunedì al sabato, a partire da lunedì 24 giugno. Confermata l'apertura serale.