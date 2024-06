Sanremo: via Ansaldi disconnessa dopo lavori della Tim, la segnalazione con foto di un residente

"Buongiorno Direttore.

Nei giorni scorsi la Tim aveva fatto dei lavori in un tratto di strada tra corso Cavallotti e via Ansaldi.

Stamattina sono iniziati i lavori di riasfalto dove avevo messo i cavi. Dalla foto si evince che la Tim giustamente sta ripristinando dove ha rotto. Ma dico io, un responsabile del comune non poteva venire a vederli? All'angolo di corso Cavallotti dove hanno rotto sul lato destro c'è un pezzo di asfalto con delle grosse buche. Dio mio! Essendoci tutti i macchinari per l'asfalto, mettetevi d'accordo con la Tim e fate i lavori come Dio comanda. Adesso un pezzo di strada e ben asfaltata. L'altra metà è come il Burundi. Speriamo che qualche povera anziana non cade per terra. Grazie.



Enzo D'Agostino".