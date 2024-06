Elezioni Sanremo: nuovo segno negativo per la raccolta rifiuti. Rolando "Con noi cambia tutto"

La raccolta differenziata dei rifiuti, afferma il Comitato Rolando Sì, si conferma nota dolente per Sanremo. Lo testimoniano i media e soprattutto i dati di Regione Liguria che, oltre al pessimo servizio, registrano anche una flessione della raccolta differenziata, scesa a quota 58,81%, sotto la media regionale.



Una notizia non certo positiva anche alla luce dello sgravio fiscale che otterranno i 139 Comuni liguri che sono riusciti a superare quota 65% con un risparmio sull'importo base tra il 30% e il 70%.



“E' necessario un nuovo sistema premiale di raccolta dei rifiuti - sottolinea Gianni Rolando - di contrasto all’abbandono, lavaggio e spazzamento sempre puntuale. La raccolta porta a porta ad oggi utilizzata – aggiunge Rolando – non è idonea allo scopo, abbandonata in moltissime città italiane ed europee a favore di isole ecologiche intelligenti. Le isole dovranno essere dotate di tessere magnetiche di utilizzo che potranno essere collegate ad un conto, dando un credito al cittadino da utilizzarsi come sconti per posteggi o direttamente nel pagamento delle tasse comunali”.