Santo Stefano al mare: grande successo del 1° Raduno Marina degli Aregai di Auto e Moto d'Epoca (foto)

Si è tenuto domenica 16 giugno il 1° Raduno Marina degli Aregai – Auto e Moto d'Epoca, evento organizzato dal Museo Nazionale dei Trasporti – Sede di Taggia, a cui sono intervenuti ben 96 veicoli d'interesse storico.

"Punto di ritrovo - spiegano gli organizzatori - è stato la sede del Museo, presso la nuova stazione di Taggia, dove il corteo è partito per sfilare lungo le vie delle città, per arrivare al Porto di Marina degli Aregai, dove i veicoli sono rimasti a farsi ammirare fino al tardo pomeriggio per la gioia dei visitatori.

La giornata è stata allietata da diversi eventi, primo fra tutti quello organizzato dall'Equipe di Gori Parrucchieri, che ha creato nell'anfiteatro del Porto un vero e proprio ‘Salone all'aperto’ con postazione DJ, dove gli Hair Stylist diretti da Paolo Gori, hanno acconciato dal vivo le modelle con pettinature anni '40/'50 e '60, creando una ‘macchina del tempo’ che ci ha fatto rivivere l'atmosfera di quando gli attuali veicoli storici, erano le novità del settore! Tutto ciò grazie anche alle bravissime ballerine della Scuola di ballo ‘Imperia Dance’ di Deborah Paba, che hanno eseguito coreografie con balli come il ‘Cha Cha Cha della segretaria’, dimostrando un livello tecnico ammirevole e una simpatia e disponibilità senza pari. La musica del duo Distillery di Davide Brondo e Federico Belfiore, ha contribuito all'atmosfera della manifestazione con esecuzioni emozionanti.

Il raduno ha visto anche una parte tecnica di altissimo livello, gestita dalla Pulichimica - Concessionaria MA-FRA di Sanremo, con il ‘Concorso di eleganza MA-FRA’, dove una giuria diretta dal Presidente ‘Ruote d'Epoca Riviera dei Fiori’ Augusto Zerbone, ha esaminato i veicoli in concorso con criteri veramente ‘stringenti’, come la misurazione attraverso strumenti per quantificare il grado di riflessione e brillantezza della vernice, la pulizia del vano motore ed altri 9 criteri per stabilire quale veicolo avesse il miglior stato di conservazione.

La Madrina dell'evento è stata la Dott.ssa Ilaria Salerno, che ha smesso i panni di giornalista e social media manager, per indossare nuovamente la fascia di Miss Social Liguria, conquistando i partecipanti per la simpatia e bellezza, rendendo le coppe della premiazione un accessorio al vero premio, che è stato il ‘bacio della Miss’! Il ringraziamento dell'organizzazione va a tutto lo staff, la direzione e le attività del Porto di Marina degli Aregai per il fattivo impegno per la riuscita della manifestazione e all'agenzia di comunicazione Curiositas che ha curato la promozione e assistito allo svolgimento dell'evento. Il ringraziamento più grande va agli appassionati che hanno partecipato al Raduno e alle loro famiglie, sono loro che ci hanno permesso di ammirare dal vivo autoveicoli e motocicli d'epoca, mantenuti sia nella parte estetica che funzionale, come se fossero appena usciti dalla catena di montaggio, al loro impegno e dedizione va il plauso dell'organizzazione e del pubblico.

Appuntamento all'anno prossimo per la seconda edizione, che già da ora si prospetta ancora più ricca di partecipazione, eventi tecnici e spettacoli. Grazie a tutti dal Museo Nazionale dei Trasporti Sede di Taggia.

Per foto e video vi rimandiamo alla pagina Facebook: www.facebook.com/radunomarinadegliaregai/