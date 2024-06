Vallecrosia: lunedì prossimo, assemblea pubblica dell’amministrazione alla Sala Polivalente

Lunedì 17 giugno alle ore 18.00, presso la Sala Polivalente di Vallecrosia, in via Cristoforo Colombo, si terrà un’assemblea pubblica, organizzata dall’amministratore comunale per esporre i servizi erogati alla cittadinanza, con particolare riferimento ai Servizi Sociali.



“Prosegue l’attività delle assemblee pubbliche, in un’ottica di trasparenza amministrativa e di confronto continuo con la cittadinanza", afferma il Sindaco Armando Biasi, che prosegue: "Invito i cittadini a partecipare all’evento di lunedì. Come di consuetudine, dalle 19.00 alle 20.00 rimaniamo a disposizione della cittadinanza per segnalazioni, idee e progetti per la nostra Vallecrosia”.