Sanremo, il gruppo Progetto Comune: "Spiace non entrare in Consiglio, ma grazie per la fiducia"

Il gruppo Progetto Comune ha ringraziato tutte le elettrici e tutti gli elettori che votato la lista civica durante le elezioni dell'8 e del 9 giugno. "Grazie a chi ha dato fiducia alle nostre proposte per l’amministrazione della città esprimendo la loro preferenza per le nostre candidate e i nostri candidati", fanno sapere.

"Pur non riuscendo ad ottenere un seggio in consiglio comunale siamo estremamente soddisfatti del percorso avviato a fine 2023 che ha portato tra i risultati quello di unire nuovamente la sinistra e le forze progressiste nella città di Sanremo - si legge - Un percorso che intendiamo proseguire coinvolgendo tutta quella sinistra diffusa che fino ad oggi non ha trovato un soggetto politico che la potesse rappresentare. Intendiamo rafforzare e far crescere Progetto Comune come forza politica che possa incidere efficacemente nell’amministrazione della città".

E poi ancora: "Lo faremo senza rappresentanti in consiglio comunale, ma continuando l’azione nei luoghi che anche in campagna elettorale ci sono stati più congeniali: le strade e le piazze della città. Con il costante confronto e dialogo con i nostri concittadini vogliamo irrobustire il nostro gruppo politico e dare voce soprattutto a quelle fasce di popolazione e quelle zone della città che sono costantemente dimenticate dalle amministrazioni".

Invitiamo le cittadine e i cittadini di Sanremo ad unirsi a noi per dare più forza alla sinistra, più sostegno alle persone deboli, più soluzioni per le aree dimenticate, più giustizia sociale e più diritti.