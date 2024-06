Sanremo: secondo concerto a Forte Santa Tecla, allo “Swing Corner” il Brasile di Valbilene Coutinho

Proseguono gli eventi dello “Swing Corner of the Fortress”, terza edizione, collegati con la mostra “Carta canta…”. Domani sarà la volta del secondo concerto nella sala “Magazzino di Ponente” del Forte Santa Tecla.

Alle 17 sarà di scena il trio “Um a Zero” composto dalla cantante brasiliana Valbilene Coutinho, dal chitarrista Riccardo Anfosso e dal batterista Enzo Cioffi. Una formazione ben nota e collaudata che da molti anni propone in Riviera (e non solo) un vasto repertorio di classici brasiliani che spaziano dal samba alla bossanova. Il concerto si intitola “Un po’ di Brasile” poiché, parlando di swing, può rappresentare per qualcuno una digressione: i ritmi ispano-americani sono comunque parte di un più vasto mondo di musica afro-americana e anche in Italia molti artisti provenienti dal jazz e dallo swing abbracciarono volentieri ritmi brasiliani, cubani o caraibici.

La parentela, dunque, c’è. L’interpretazione efficace e coinvolgente del trio “Um a Zero” e la stupenda voce della cantante madrelingua forniranno un piacevole ascolto per tutti coloro che vorranno assistere al concerto tra le vetuste mura del Forte. L’omaggio al Brasile del resto anticipa il tema del prossimo numero della rivista “The Mellophonium”, 50° fascicolo, in uscita ad agosto e dedicato ai grandi autori ed interpreti di musica brasiliana.

Ricordiamo che prima del concerto è possibile, con lo stesso biglietto di ingresso, visitare la mostra “Carta canta…” dedicata alla grafica degli spartiti d’epoca. Alle ore 16,30 il curatore della mostra Freddy Colt sarà disponibile per accompagnare i visitatori ad una visita guidata.