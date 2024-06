Arriva a luglio il summer camp delle Costruzioni alla Scuola Edile di Imperia

Quest'estate, la Scuola Edile di Imperia offre un'opportunità unica per ragazzi e ragazze dai 12 ai 14 anni: il Laboratorio Estivo di Orientamento. È un camp estivo gratuito, ricco di attività pratiche e divertenti, pensato per esplorare il mondo delle costruzioni realizzato in collaborazione con Ance Imperia e Regione Liguria.