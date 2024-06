Una delegazione degli alpini di Vallecrosia a Nava per il 75° Raduno nazionale al Sacrario della divisione cuneense (Foto)

Una delegazione degli alpini di Vallecrosia parteciperà al 75esimo Raduno nazionale al Sacrario della divisione cuneense a Nava che si terrà sabato 6 e domenica 7 luglio.

Un momento di grande importanza e festa per la comunità delle “penne nere”. "Sabato 6 e domenica 7 luglio andremo a Nava" - fa sapere il capogruppo degli alpini di Vallecrosia Giuseppe Turone - "Sabato alle 17.30 al sacrario della divisione alpina cuneense presenzieremo allo scoprimento della targa in memoria del sergente Luigi Garelli M.A.V.M- Battaglione di Pieve di Teco. Alle 21, invece, in località Colle di Nava, al Forte centrale si terrà la 24esima rassegna dei Cori Alpini: 'Cantamontagna'. Per l'occasione parteciperà, oltre alla corale alpina Montagne Verdi di Calizzano, anche il Coro Monte Saccarello della sezione Ana di Imperia".

Una due giorni ricca di iniziative. "Domenica 7 luglio al sacrario della divisione alpina cuneense dalle 9.15 inizierà la cerimonia ufficiale con l'ammassamento. A seguire, alle 10, vi sarà la sfilata verso il sacrario, seguita da alzabandiera e santa messa al campo che sarà celebrata dal vescovo di Albenga-Imperia, Monsignor Guglielmo Borghetti" - dice Turone - "Alle 11.15, circa, è prevista l'orazione ufficiale del presidente nazionale emerito Corrado Perona mentre alle 11.30 si farà onore ai caduti e al generale Emilio Battisti. Dopo il pranzo, con servizio catering, alle 16 è prevista l'estrazione della lotteria. Presterà servizio la Fanfara Colle di Nava".