Sanremo: riunione del centrosinistra per il ballottaggio, Mager vorrebbe l'appoggio ma viene chiesto l'apparentamento

No ad un appoggio esterno ma un accordo si può raggiungere esclusivamente con un vero e proprio ‘apparentamento’. E questo deve essere fatto con l’intera coalizione. E’ quanto emerso dalla riunione di ieri tra il Partito Democratico, Generazione Sanremo e Progetto Comune per prendere una decisione sul da farsi al ballottaggio del 23 e 24 giugno prossimo, che decreterà il nuovo sindaco della città dei fiori.

E’ stata una riunione molto partecipata, con circa 50 esponenti delle tre liste che hanno sostenuto Fulvio Fellegara alla carica di sindaco. Nessun momento di tensione, ma sicuramente la volontà di condividere qualsiasi decisione da prendere da tutte le tre liste.

Fulvio Fellegara ha incontrato, nelle ultime ore, entrambi i contendenti e, nel corso della riunione sono stati analizzati i due colloqui. Secondo quanto emerso ieri sera, Mager avrebbe chiesto un appoggio alle liste di Fellegara ma, da più parti nel corso della riunione, gli esponenti del centrosinistra vogliono un vero e proprio ‘apparentamento’ con un accordo alla luce del sole e non un semplice appoggio esterno.

Molti esponenti presenti alla riunione hanno infatti etichettato un eventuale semplice ‘appoggio’, chiedendo agli elettori di votare Mager, senza senso politico ma, al momento, tutto rimane in stand-by. E’ infatti prevista una nuova riunione entro 48 ore per prendere una decisione definitiva. Il termine ultimo per l’apparentamento è fissato per domenica ma, visto che servono documentazioni da preparare, la decisione deve arrivare prima.

In particolare a ragionare in termini di coalizione è il Partito Democratico, ma anche gli esponenti delle altre due liste la pensano allo stesso modo. Il partito ha confermato che, comunque, la decisione non si baserà sul posto in Consiglio comunale che, eleggendo Rolando sarebbe garantito e non in caso di salita alla carica di sindaco per Mager.

"Abbiamo analizzato attentamente i dati del voto – ha dichiarato Fulvio Fellegara – e siamo estremamente soddisfatti del successo della nostra coalizione. Siamo una forza in crescita, pronti a giocare un ruolo significativo nel futuro della nostra città e a crescere ulteriormente. In soli 6 mesi di campagna elettorale siamo passati dall'essere una forza neo costituita a rappresentare il 20% dell'elettorato sanremese. Non posso che rinnovare i miei ringraziamenti a chi ha creduto in noi".

Fellegara ha poi sottolineato che le decisioni riguardo al ballottaggio non sono ancora state definite: "Per noi contano i temi e l’attenzione che riceverà il nostro programma, non le posizioni personali. Vedremo cosa diranno i candidati e nei prossimi giorni decideremo come gruppo. Il nostro obiettivo principale è salvaguardare la coesione della coalizione e lavorare da subito per la città, ripartendo con la campagna di ascolto della cittadinanza che dovrà diventare permanente. Ogni altra ricostruzione uscita a mezzo stampa è fantasiosa e in malafede".

Sempre secondo quanto emerso ieri sera, l’incontro tra Fulvio Fellegara e Gianni Rolando è stato esclusivamente di cortesia. I due avrebbero parlato soprattutto di Università della Floricoltura e acqua pubblica, due temi comuni che entrambi hanno portato nel corso della campagna elettorale.