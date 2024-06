Presentato in regione il libro ‘Sorridi sei a Bordighera!’ per ripercorrere la storia del Salone internazionale dell’Umorismo

Mezzo secolo di manifesti del Salone Internazionale dell’Umorismo di Bordighera, firmati dai più prestigiosi disegnatori dell’epoca, simbolo di una manifestazione che ha segnato la Liguria a livello mondiale. Sono stati raccolti in un volume dal titolo 'Sorridi sei a Bordighera!' edito da De Ferrari e presentato questa mattina nella sede di Regione Liguria, per valorizzare e ricordare un evento che ha rappresentato l’Italia, coincidendo con tutti gli aspetti della ripresa economico-sociale e culturale del Secondo Dopoguerra. Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri l’assessore del Comune di Bordighera Martina Sferrazza, il giornalista e scrittore Paolo Lingua, Claudio Marchiori, presidente dell’Associazione Salone dell’Umorismo e Gigia e Rossella Perfetto, figlie del fondatore Cesare.



“Un testo importante quello presentato oggi alla Sala della Trasparenza – ha detto il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana - tanto da ricostruire con originalità e con particolari inediti la storia del Salone Internazionale dell’Umorismo di Bordighera e i suoi legami con l’evoluzione del costume, del profilo sociale e culturale degli ultimi decenni. Ecco perché è rilevante soffermarsi su un’opera che ci fa riflettere su uno spaccato storico e su un evento di livello internazionale. Ricordo il premio della 'Palma d’Oro' , ma soprattutto una figura di grande spessore come l’ideatore Cesare Perfetto (1919 - 2005) che, con l’Associazione Salone Umorismo, ha contribuito a rendere Bordighera sempre più conosciuta ed apprezzata ben oltreconfine. Per questo ringrazio gli autori Gigia Perfetto e Claudio Marchiori che hanno realizzato il volume insieme a Paolo Lingua e Paola Biribanti portando avanti un prezioso progetto di promozione del territorio nell’attesa della nuova edizione del Festival”.



Nel volume sono raccolti i principali manifesti che sono stati realizzati per il Salone dal 1947 al 1997 sintesi visiva di temi sempre più impegnati a livello sociale e culturale, espressioni di una serie di personalità che hanno fatto della creatività la loro stella polare. Da Peynet a Quino, da Mordillo a Cavallo, da Franco Bruna ai fratelli Origone tanti quanti sono stati i disegnatori premiati nelle varie edizioni del Salone. Un Salone ripartito dopo alcuni anni di interruzione nel 2023 e che è pronto a riaprire i battenti.