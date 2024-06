Bloomberg conferma gli afflussi storici negli ETF Bitcoin Spot, la piattaforma di trading AI diventa virale dopo l'investimento di H100

Il mondo delle criptovalute è in fibrillazione per un paio di eventi significativi che fanno notizia nello stesso momento. Recenti rapporti di Bloomberg hanno verificato che gli ETF su Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato un afflusso di fondi senza precedenti per ben 18 giorni di fila. Nel frattempo, la piattaforma di trading Algotech (ALGT) , guidata dall'intelligenza artificiale, ha catturato l'attenzione stanziando una somma considerevole per l'acquisto di GPU H100 di ultima generazione, affermando la propria leadership nelle tecnologie di trading innovative.

Bloomberg riporta 15,6 miliardi di dollari di afflussi netti negli ETF Bitcoin

L'introduzione degli ETF a pronti sul Bitcoin negli Stati Uniti ha avuto un impatto significativo sul mercato. I dati di Bloomberg rivelano che questi fondi hanno attirato un notevole afflusso netto di 15,6 miliardi di dollari, accumulando un totale di 62,3 miliardi di dollari di asset gestiti. Questa impennata della domanda ha svolto un ruolo fondamentale nel portare il Bitcoin verso il suo picco storico.

Anche la società di analisi Santiment ha confermato questo schema, notando che il volume di scambi dell'ETF Bitcoin sopt è salito al punto più alto dal 15 maggio. Questi picchi di attività spesso segnalano l'imminenza di variazioni di prezzo significative, scatenando speculazioni su un potenziale trend rialzista all'orizzonte. Con il continuo aumento dell'interesse istituzionale, il flusso di fondi verso questi ETF Bitcoin spot potrebbe portare il Bitcoin a livelli senza precedenti, cementando il suo posto come classe di attività riconosciuta.

Glassnode analizza i prezzi statici del Bitcoin e gli afflussi di ETF

Il cambiamento rispetto alla tendenza abituale è dovuto all'emergere di Inscriptions, Ordinals, token BRC-20 e, in particolare, del protocollo Runes. Runes, progettato per semplificare la creazione di gettoni fungibili sulla blockchain di Bitcoin, ha superato gli altri protocolli e detiene una quota sostanziale del 57,2% delle transazioni giornaliere di Bitcoin.

Glassnode analizza la discrepanza tra i prezzi statici del Bitcoin e i notevoli afflussi negli ETF statunitensi di Bitcoin spot. La loro analisi indica che una parte sostanziale dell'interesse per gli ETF deriva dalle manovre di arbitraggio cash-and-carry degli hedge fund.

Questa strategia, nota come neutralità del mercato, prevede l'acquisto simultaneo di Bitcoin a pronti e la vendita allo scoperto di futures a premio. Questo approccio mira a mitigare la pressione al rialzo dei prezzi causata dagli afflussi di ETF. Di conseguenza, potrebbe essere necessaria una domanda aggiuntiva al di là dell'arbitraggio per stimolare ulteriori movimenti al rialzo del prezzo del Bitcoin.

BitMart annuncia la quotazione del gettone ALGT di Algotech

In mezzo all'eccitazione per le criptovalute, Algotech (ALGT), una piattaforma di trading algoritmico decentralizzata, è riuscita a catturare l'attenzione dei trader su scala globale. Il successo della prevendita del progetto ha già raccolto un finanziamento significativo di 6,5 milioni di dollari.

Algotech ha effettuato un investimento strategico di 1,2 milioni di dollari in GPU H100, che ha trasformato il panorama aumentando la velocità, la precisione e le capacità complessive del suo motore AI. Grazie a sofisticati algoritmi, all'apprendimento automatico e a una solida base tecnica, l'obiettivo di Algotech è quello di offrire agli utenti opportunità di trading all'avanguardia e strategie di gestione del rischio ineguagliabili.

La gamma di strategie algoritmiche della piattaforma, che spazia dal momentum trading alle opportunità di arbitraggio, serve ai trader di tutti i livelli di abilità e preferenze. La dedizione di Algotech alla trasparenza, alle pratiche etiche di IA e alla soddisfazione dei clienti ha colpito la comunità delle criptovalute, favorendo la sua rapida crescita e raccogliendo un ampio sostegno.

BitMart, uno dei principali exchange di criptovalute, ha recentemente suscitato entusiasmo annunciando l'intenzione di includere il token ALGT nella propria piattaforma. Questa mossa consolida ulteriormente la posizione di Algotech all'interno del mercato. Algotech, nota per la sua tecnologia, le sue caratteristiche innovative e il suo approccio incentrato sul cliente, è destinata a rivoluzionare il trading algoritmico, consentendo ai trader di prosperare nel dinamico mondo della finanza.

Learn more:

Visit Algotech Presale