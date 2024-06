Pompeiana, la richiesta di un cittadino: "Parcheggio per disabili in piazza Dante", Lanteri: "Difficile realizzarlo lì, mercoledì si decide"

Un nuovo parcheggio riservato ai disabili in piazza Dante. Questa è la richiesta di un cittadino di Pompeiana, inoltrata tramite Pec in data 27 e 28 novembre 2023 agli uffici comunali e al sindaco Vincenzo Lanteri. Una richiesta che, stando a quanto comunicato da Alessandro (nome di fantasia, ndr) alla redazione di Sanremonews.it questo pomeriggio, giovedì 13 giugno, non sarebbe mai stata presa in considerazione.

“Ho inoltrato tramite nel novembre scorso Pec la richiesta al Comune ed al sindaco per la realizzazione di un ulteriore parcheggio disabili (non personale) a disposizione in Piazza Dante, all'inizio del paese", fa sapere Alessandro. "Un parcheggio di tutti, dal momento che era insufficiente quello presente in zona in confronto ai cude rilasciati. Ho sollecitato il Sindaco via WhatsApp anche il 1° dicembre 2023, il 1° gennaio 2024 e il 15 febbraio 2024. L’ho fatto perché l'altro parcheggio presente si trova nei pressi del campo sportivo, vicino ma spesso occupato - giustamente - dai fruitori dello stesso e del ristorante. Purtroppo ad oggi non ho trovato riscontro”.

Intervenuto ai nostri microfoni, il sindaco di Pompeiana, Vincenzo Lanteri, ha risposto al cittadino, assicurando che la richiesta è stata da subito presa in carico: “Come ho già spiegato all’interessato, la sua richiesta è stata fatta in una zona molto piccola, dove ci sono al massimo 7-8 parcheggi di cui uno riservato ai disabili”, afferma. “Il problema è che se dovessimo fare un altro stallo per invalidi, gli altri posti diminuirebbero a vista d’occhio per dei fattori burocratici. Non è affatto semplice”.

Lanteri conclude: “Mercoledì abbiamo una riunione tra consiglieri in Comune e ne approfitterò per parlarne con tutti quanti. Io capisco benissimo la richiesta del consigliere, ma non è semplice realizzare questo progetto, per questo ci siamo fermati per capire come muoverci. Se la maggioranza sarà d’accordo, faremo questo stallo: io sono dell’idea che si deve decidere insieme e non deve farlo un singolo. Io non ho mai detto no a questa sua richiesta, ribadisco. Però gli ho detto che mi trovavo in difficoltà. Mi spiace che abbia richiesto un articolo. Noi ogni 15 giorni ci vediamo e abbiamo possibilità di confronto. Ad ogni modo mercoledì si prenderà una decisione in merito”.