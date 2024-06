Sanremo: rissa nella notte davanti a un locale del centro, intervengono forze dell'ordine e 118 (foto)

Notte movimentata nel centro di Sanremo. Intorno alle 2 è scoppiata una rissa nei pressi di un locale al rondò Garibaldi, stando ai testimoni pare che fossero coinvolte diverse persone e che sia volata anche qualche sedia.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia oltre a un'ambulanza del 118 che ha prestato le cure a uno dei coinvolti.

Sul caso stanno ora indagando le forze dell'ordine. Da capire le motivazioni che hanno portato allo scontro e, soprattutto, l'esatta dinamica dei fatti.

Non si tratta del primo episodio in zona. I residenti già da tempo segnalano momenti di tensione in zona, specie nelle nottate estive.