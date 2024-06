Elezioni Amministrative a Sanremo: Baggioli "E' stata una campagna elettorale entusiasmante"

“È stata una campagna elettorale per molti versi entusiasmante, per altri estenuante, ricca di colpi di scena. È doveroso ringraziare tutto il nostro elettorato che ha creduto e tifato in una squadra di candidati diversa dal solito, fatta di giovani e donne, in molti casi alla prima esperienza politica”.

Interviene in questo modo Simone Baggioli, coordinatore provinciale di Forza Italia e candidato tra gli ‘azzurri’ in Consiglio a Sanremo. “Alle elezioni europee – prosegue - abbiamo raggiunto il 10,42%, superiore al dato medio nazionale del nostro movimento attestatosi al 9,7%, consolidando quel trend positivo che, grazie al lavoro della nostra squadra di governo guidata da Antonio Tajani, sta svolgendo un ottimo lavoro risvegliando quell’elettorato centrista, moderato ed europeista che da sempre rappresenta quella parte più fedele e tradizionalista. Alle amministrative grande risultato della nostra top player Patrizia Badino che ha superato le 450 preferenze e che si è dimostrata la Donna più votata in questa tornata elettorale. Insieme alla coalizione del centrodestra abbiamo raggiunto il 43 percento dei consensi con più di 10 punti sul nostro diretto competitor”.

“Si andrà nuovamente al voto tra quindici giorni – termina Baggioli - il 23 e 24 giugno e sarà un’occasione da non perdere perché a Sanremo c’è bisogno di voltare pagina e riscrivere il futuro per tutti noi e per i nostri figli”.