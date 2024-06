Caso politico per le elezioni di Camporosso? Flavio Di Muro "Nessun problema nell'Amministrazione di Ventimiglia"

“Ho letto le dichiarazioni dell’amico, e Consigliere di maggioranza della nostra Amministrazione, Roberto Parodi, in riferimento ai risultati delle elezioni amministrative di Camporosso ed ho appreso, stupito, che quanto accaduto creerebbe un problema politico all’interno della maggioranza che sostiene la mia Amministrazione”.

Interviene così Sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, dopo le dichiarazioni del Consigliere Roberto Parodi che, questa mattina ha sollevato il presunto caso politico in seguito alle elezioni di Camporosso.

“Non condivido questa analisi – prosegue Di Muro - ne mi sembra opportuno allarmare inutilmente i cittadini di Ventimiglia per i quali risulterebbe inspiegabile una crisi politica a Ventimiglia, non riconducibile a questioni locali ma legate ad altri comuni. Capisco la delusione umana e politica della sconfitta nel comune limitrofo, io stesso sono amico di Maurizio Morabito, ma non ne vedo un caso politico, penso invece che corra l’obbligo per tutti i componenti della maggioranza di concentrare le proprie energie, come è stato fatto in questo primo anno di mandato e, come sono sicuro verrà fatto anche per i prossimi anni, sull’attività di carattere amministrativo nel nostro comune, sostenendo quanto di buono abbiamo già fatto e sviluppando tutti quei progetti che abbiamo messo nel programma di mandato e che abbiamo condiviso tutti insieme”.

“Colgo l’occasione – conclude il Sindaco Di Muro - per abbracciare Maurizio, riconoscendo l’impegno che ha sempre profuso per il suo Comune, per far gli auguri di buon lavoro a Davide Gibelli, con cui ho già lavorato, e con cui sono certo continuerò a lavorare proficuamente ed a tutti i sindaci eletti del comprensorio intemelio”.