I Filodiretto in concerto al Teatro dell'Attrito: appuntamento il 15 giugno

Il "Busking Bronx Tour" dopo svariati km e città in giro per il nord Italia ora fa tappa al Teatro dell'Attrito di Imperia, i Filodiretto presentano il loro lavoro discografico di brani originali pop cantautorale, passando dalla critica sociale alla riflessione sui sentimenti comuni.

La serata è ad ingresso libero e si consiglia la prenotazione al numero 3202127561.

I Filodiretto condividono il palco con Gianluca Grignani nella tappa del “Living Rock’n Roll Tour” al festival AstiMusica. Ospiti della prestigiosa sede del club Tenco di Sanremo per presentare in anteprima il loro lavoro discografico, in seguito ospiti a Laigueglia per il Tenco ascolta con Fabio Concato e Leo Gassman. Si esibiscono nello storico club milanese Rock’n Roll.

Hanno anche fatto apertura allo spettacolo di commedia di Alessandro Bianchi (storico comico di Zelig) e condiviso il palco con LaStanzadiGreta (vincitori Targa Tenco). Vincono le finali regionali del Sanremo Rock & Trend Festival e si esibiscono al teatro Ariston per le finali nazionali per ben tre volte. Finalisti dell’Amate Stelle Contest a Godiasco (PV) con Simona Bencini (Dirotta su Cuba), e si esibiscono al Tour Music Fest a Torino. Partecipano in diversi festival sanremesi, come Rock in the Casbah e Maurosky Live on the Beach. Ospiti del Festival SuLaTesta ad Albenga (SV). Selezionati dalla Fondazione Estro Musicale che li ospita nello storico studio Il Cortile di Milano, dove giganti come Lucio Battisti e altri fecero i loro primi dischi.

Il loro singolo “Bronx” è disponibile su YouTube.

Il loro “BUSKING BRONX TOUR” li vede toccare le più importanti città del nord Italia.