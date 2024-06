Vallecrosia: con 'Un Poster per la Pace' si è concluso l'anno scolastico presso l'I.C. A. Doria

Presso l'I.C. A. Doria di Vallecrosia si è concluso l'anno scolastico con la premiazione del concorso internazionale 'Un Poster per la Pace'.



"La festa si è svolta nei giardini pubblici alla presenza del vice Sindaco Marilena Piardi, dell'Assessore alla cultura Patrizia Biancheri - si spiega nella nota - ed ha visto la partecipazione gioiosa di buona parte dell'istituto i cui alunni hanno recitato brani inerenti la Pace. Il tema proposto dal Lions Club International era 'Osate sognare' e si è rivelato particolarmente adatto a stimolare riflessioni umane e morali con conseguenti realizzazioni grafiche. La Commissione del concorso, presieduta dalla Presidente del club Seno Senia, coordinata dalla delegata ai rapporti con le scuole Liria Aprosio e la presenza di Luciana Moro e Chiara Cavallo ha concluso che tutti gli elaborati presentati in concorso sono risultati di buon livello, il che dimostra l'impegno da parte degli alunni e del corpo docenti. Hanno partecipato 140 alunni appartenenti alle classi seconde: il primo premio è stato conferito ad Andrea Piantosi, il secondo premio a Tommaso DE Poussier, il terzo a Leo Ferrari; inoltre è stato assegnato una segnalazione di merito per l'originalità a Lacè Stiva. A tutti va il plauso del Lions Club Ventimiglia ed in particolare un ringraziamento al Dirigente Luca Ronco, alla vice Luciana Moro, agli insegnanti Chiara Cavallo, Pietro Defilippis per la loro disponibilità ad accogliere questo nostro service. La Presidente del club Senia Seno ha ringraziato, tramite il vice presidente Mauro Giordano, i soci lions presenti Roberto ed Adriana Catena che hanno contribuito al buon esito dell'iniziativa".