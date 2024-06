L'Anffas della nostra provinciale lancia l'operazione 5x1000 per un pulmino per la 'Casa delle Ginestre'

Ogni anno ANFFAS Onlus Imperia decide di destinare i proventi del 5x1000 ad una specifica necessità, per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità.

Grazie ai 4.929 euro raccolti con il 5x1000 del 2022 e arrivati pochi mesi fa, l’associazione ha potuto acquistare due nuove lavatrici - una professionale ed una domestica - grazie alle quali le ragazze che vivono alla Casa di Marco possono occuparsi della lavanderia, migliorando le proprie autonomie.

Quest’anno c’è bisogno di acquistare un nuovo mezzo per le persone che vivono alla Casa delle Ginestre! Gli automezzi sono importantissimi, perchè permettono di spostarsi sul territorio per partecipare alle attività e di vivere una vita inclusi nella società. Per questo i 'ragazzi' negli ultimi mesi hanno realizzato una serie di simpatici video, disponibili sul canale youtube dell’Associazione, dove invitano a donare il 5x1000 all’ANFFAS di Imperia.

Di seguito il link ad uno dei video: https://www.youtube.com/shorts/4Svy31yW1bE

Anffas Imperia ringrazia tutti coloro che negli anni hanno sostenuto gli obiettivi della campagna del 5x1000, permettendo di realizzare importanti traguardi e ricordare che è possibile continuare ad appoggiare l’Associazione destinando in sede di dichiarazione dei redditi il 5x1000 (obbligatorio per legge) all’ANFFAS Onlus di Imperia attraverso il Codice Fiscale 91028770088 !