Elezioni europee, Russo (FDI): "Grande risultato di Fratelli d'Italia, essere vicini ai cittadini nostro punto di forza"

"Non posso che essere soddisfatta del risultato di Fratelli d'Italia sia a livello nazionale che ligure. Nel dettaglio, ottimo il risultato ottenuto a livello regionale dove siamo risultati il primo partito migliorando di 2 punti percentuali il risultato delle politiche di due anni fa e dove il nostro candidato ligure Stefano Balleari ha ottenuto ben quasi 15 mila preferenze": questo il commento della consigliera regionale Veronica Russo sulle elezioni europee.

"Splendido il 33,41% ottenuto in provincia di Imperia e magnifico il 38,70% registrato a Vallecrosia e nei paesi limitrofi: eravamo sicuri di fare un buon risultato perché lo abbiamo visto dal 'sentimento' delle persone che sono venute in queste settimane nel punto di ascolto permanente che da diversi anni abbiamo aperto in città e che è sempre più un luogo molto apprezzato dai miei concittadini. Fratelli d'Italia è un partito che sta vicino alla gente e ascolta le persone: conosciamo il Paese reale perché lo viviamo ogni giorno alzandoci presto la mattina per andare al lavoro".