Elezioni comunali, Alfonso Bruno: "Ci metteremo al servizio di Soldano"

"Ringraziamo i 62 soldanelli che ci hanno dato fiducia, abbiamo voluto creare un'alternativa a Soldano". Con queste parole Alfonso Bruno commenta la sconfitta contro Antonio Fimmanò, eletto sindaco di Soldano.

"I soldanelli ci hanno affidato un compito molto importante che è quello dell'opposizione, anche se preferisco chiamarla minoranza, e ci metteremo con impegno, dedizione e serietà al servizio di Soldano e dei soldanelli in questo ruolo" - dice Bruno - "Faremo le nostre proposte in consiglio nel rispetto dei ruoli per migliorare il paese, la qualità di vita in esso, nella viva speranza di essere da stimolo ad altri abitanti che possono aiutarci. Al neo sindaco le nostre più sincere congratulazioni".

Alfonso Bruno si era proposto come sindaco con la lista 'Per Soldano Insieme'. Ad accompagnarlo in questa avventura il 65enne Maurizio Praticò, la 72enne Maria Listro, la 37enne Immacolata Perri, il 21enne Mattia Rudian, il 48enne Valerio Colicchio, il 32enne Andrea Viale e il 70enne Ino Isnardi.