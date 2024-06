Comunali, a Soldano trionfa Antonio Fimmanò: "Vittoria eclatante, ringrazio tutti gli elettori" (Foto)

Antonio Fimmanò trionfa a Soldano. Con 433 voti il nuovo sindaco ha battuto l'avversario Alfonso Bruno che ne ha ottenuti 61.

"E' il mio quarto mandato da sindaco" - commenta - "Interrotto cinque anni fa perché c'era la legge che prevedeva che dopo tre mandati non ci si poteva più ripresentare. Quest'anno mi sono potuto ripresentare ed è andata benissimo. Sono molto felice per la stragrande vittoria, non avevo mai vinto con così tanto scarto".

"Desidero ringraziare tutti gli elettori che hanno dimostrato di volermi bene" -afferma Fimmanò - "Abbiamo avuto una vittoria eclatante a dimostrazione che i cittadini sanno valutare chi lavora ed è presente tutto il giorno sul territorio da anni".

"C'è da dire che una lista con solo due persone di Soldano e sei di fuori è stata una lista che chiaramente non poteva essere premiata dai cittadini del paese" - commenta Fimmanò - "Saranno tre che verranno in comune, cercheremo di dialogare nel miglior modo possibile. Vedremo come si imposteranno ma se sono venuti a Soldano è per cercare di dare una mano, mi sembra di aver capito. Vedremo".

Antonio Fimmanò si era riproposto come sindaco con la 'Lista del Leone'. Al suo fianco il sindaco uscente Isio Cassini, Agnese Amalberti, Paolo Conte, Mattia Parodi, Daniele Auddino, Alice Nasso, Alberto Cassini, Giacomo Dalmasso, Monica Fissore e Giuseppe Longo.