Badalucco: un plebiscito per il confermato sindaco Matteo Orengo, ecco i consiglieri e le deleghe

E’ stata quasi un plebiscito la votazione per il nuovo consiglio comunale di Badalucco. Non solo ha votato il 77 per cento degli aventi diritto. Ma i voti validi espressi sono stati pari al 93,71 % del totale. Su 683 schede scrutinate nei due seggi della scuola dell’Infanzia le schede bianche o nulle sono state in tutto solo 42. L’unica lista che si presentava: “ValorizziAmo Badalucco” ha riportato 641 preferenze in totale così suddivise.

Voti alla lista di Matteo Orengo senza preferenza: 114

Donatella Boeri: 40

Sabrina Giovanna Brezzo: 71

Enrico Carassale:19

Giuseppina Laigueglia: 32

Gianromano Mioranza:26

Pasqualino Murachelli: 12

Luisa Palumbo: 43

Daniele Prevosto: 199

Daniele Secondo:19

Stefano Striglioni: 66

“Sinceramente non mi aspettavo un’affluenza così elevata – dice il Sindaco, di fatto rieletto, Matteo Orengo – Non credo che questo risultato si debba solo all’intenzione di scongiurare il commissariamento del Comune. Penso che si tratti del risultato di cinque anni insieme, cinque anni di amministrazione attenta alle esigenze della popolazione, con una grossa saldatura sulla vicenda della riedizione della Diga.”

Ed ora Sindaco da dove si riparte? “No. Non si riparte. Si continua. Abbiamo messo in questi cinque difficilissimi anni tanta carne al fuoco e dobbiamo soddisfare le premesse per un paese più appetibile dal punto di vista turistico ed abitativo. Al più presto possibile convocherò il Consiglio Comunale in piazza e in quella sede, dopo aver prestato il giuramento, comunicherò le deleghe ed il programma di governo dei primi 100 giorni. Chiaramente il mio vice sindaco resta Daniele Prevosto a cui voglio rivolgere un plauso, per le 199 preferenze personali riportate, che sono il giusto riconoscimento per la grande mole di lavoro svolta e la sua disponibilità”

In effetti una prima gatta da pelare Matteo Orengo ce l’ha già ed è costituita dalla nomina del secondo assessore che per legge deve essere una donna. La scelta dovrà essere fatta tra le quattro appartenenti al gentil sesso elette. E non sarà una scelta facile. Per quanto riguarda le deleghe Matteo Orengo le aveva attribuite come segue prima del voto, dopo aver riservato a se stesso il bilancio e la pianificazione.

Donatella Boeri: arredo urbano e cultura;

Sabrina Giovanna Brezzo: pulizia pubblica, rapporti con le frazioni e con la chiesa;

Enrico Carassale: sicurezza e rapporti con le società partecipate;

Giuseppina Laigueglia: turismo e manifestazioni;

Gianromano Mioranza: informatizzazione con la banda larga e commercio;

Pasqualino Murachelli: controllo dei lavori pubblici e manutenzione dell’arredo urbano;

Luisa Palumbo: servizi sociali e scolastici;

Daniele Prevosto: vice Sindaco, con delega al personale ed ai servizi cimiteriali;

Daniele Secondo: rapporti con gli altri comuni e lo sport;

Stefano Striglioni: lavori pubblici, agricoltura e protezione civile.