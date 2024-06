Ventimiglia, all'I.C.2 Cavour Sport e fair play per concludere l'anno scolastico (foto)

In questi giorni presso la scuola secondaria di primo grado si sono svolti i tornei di fine anno per tutte le classi di Roverino e Ventimiglia alta. Mattine di sport, divertimento e fair play, per salutare questo anno scolastico che ha visto i ragazzi impegnati nelle attività del gruppo sportivo per la preparazione dei campionati studenteschi.

La dirigente Antonella Costanza e la fiduciaria di Roverino Rosa Stancati, presenti durante le premiazioni, ed i professori di scienze motorie Manuela Gangemi e Alessandro Cerrutti si sono complimentati con i ragazzi che non hanno esitato a mettersi in gioco nei vari sport.

Quest'anno l'IC2 Cavour, per promuovere salute e benessere, ha aderito al progetto "scuola attiva junior" facendo conoscere ai ragazzi nuovi sport come il softball ed il rugby, interessanti sono stati gli incontri con la nutrizionista e le lezioni con la Croce Verde per apprendere il primo soccorso. La scuola ha avuto anche il piacere di ospitare il campione paraolimpico Saverio Di Bari che è riuscito a far riflettere i ragazzi su temi importanti promuovendo i valori dell'inclusione.