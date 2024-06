Per Fulvio Fellegara prima volta al seggio da candidato a sindaco, in occasione delle elezioni amministrative di Sanremo.

Al seggio 24, nelle scuole di via Margotti, Fellegara è andato a votare con la moglie ed accompagnato da uno dei due figli.

Un po’ di emozione ma, alla fine, il rito del voto è stato espletato tranquillamente. Per lui, come per gli altri candidati, ora un po’ di riposo in attesa dei risultati di lunedì.