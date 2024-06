Sanremo: successo per lo spettacolo teatrale di fine anno scolastico degli studenti della secondaria di primo grado ‘D.Alighieri’

Grande successo per lo spettacolo teatrale di fine anno scolastico degli studenti della secondaria di primo grado ‘D.Alighieri’ di Sanremo.



"Martedì 4 giugno, in un gremito teatro del casino - spiegano dalla scuola -, gli allievi della scuola media dell'I.C. Sanremo Centro Ponente si sono esibiti in un musical brillante, colorato e festoso dal titolo ‘L'isola che non c'è’, ispirato a Peter Pan. Lo spettacolo è frutto di un laboratorio pomeridiano, in cui i ragazzi hanno potuto esprimersi in recitazione, danza e canto guidati dalla professoressa Laura Occhialini, affiancata dalle colleghe Sara Bonifacio, Adriana Maceri, Francesca Torre e Mirella Littardi.

Un bel lavoro di squadra attraverso il quale i giovani attori sono riusciti a mostrare le loro capacità e qualità, ma anche a condividere momenti di gioia, a lavorare in gruppo, a superare difficoltà e incertezze. Ciascuno ha dato il meglio di sè, tutti hanno contribuito al successo: chi non è salito sul palco, si è impegnato dietro le quinte nella realizzazione di costumi e scenografie, svolgendo supporto tecnico o accogliendo gli spettatori all'ingresso del teatro. Grande collaborazione anche da parte delle famiglie, che hanno fornito il loro aiuto per i costumi e per la logistica. Insomma una grande soddisfazione per tutti i ragazzi, a riprova che il teatro nella scuola non è solo divertimento, ma un grande momento di crescita e aggregazione".