Ospedaletti, verso le elezioni: l'appello al voto di Giorgio Boeri, Daniele Cimiotti e Valentina Lugarà (Video)

Ormai è tutto pronto ad Ospedaletti per le elezioni dell’8 e del 9 giugno. Come ormai noto a sfidarsi per la carica di sindaco saranno Giorgio Boeri, Daniele Cimiotti e Valentina Lugarà. Il primo è candidato con la lista Ospedaletti Rinasce, mentre il secondo è il sindaco uscente del comune alle porte di Sanremo ed è candidato con la lista Rilancio&Sviluppo. Valentina Lugarà, invece, si presenta l'8 e il 9 giugno con la lista Ospedaletti Insieme.

L’appello al voto di Giorgio Boeri – Ospedaletti Rinasce

“Oggi vi parlo di un momento decisivo per il nostro piccolo ma prezioso paese: le elezioni. Siamo comunque una comunità unita, dove ognuno di noi conosce il valore della partecipazione e della collaborazione. Ecco perché è così importante che tutti noi esercitiamo il nostro diritto di voto. È il modo in cui possiamo influenzare le decisioni che riguardano la nostra vita quotidiana.

Perché votare la lista Ospedaletti Rinasce? E soprattutto, perché scegliere il programma che proponiamo e che ci impegniamo a realizzare?

Perché è stato studiato proprio per fare in modo che la somma dei singoli punti, fra loro tutti connessi, persegua l’obiettivo di fare Rinascere Ospedaletti nel suo insieme fatto di Benessere per la Comunità, riqualificazione del territorio e crescita dell’economia. Pensate ai servizi per la comunità che utilizziamo e che vanno potenziati secondo il nostro programma, come l’ascolto e l’assistenza, la sanità, le scuole, le strade, il Parco di Baia Verde, i giardini, le attività economiche, fino alla sicurezza dei cittadini. In una comunità piccola come la nostra, ogni voto conta davvero. Non pensiate che il vostro voto non faccia la differenza. So che la vita è frenetica e che abbiamo tutti impegni e responsabilità. Ma i giorni delle elezioni, vi chiedo di prendervi un momento per andare al seggio e votare la lista Ospedaletti Rinasce. È un gesto semplice, ma con un enorme impatto. Ogni singolo voto contribuisce a costruire il futuro che desideriamo per la nostra Ospedaletti. E’ anche l’unica vera opportunità per scegliere il Parco di Baia Verde e dire NO a qualsiasi grande porto. Ricordate, votare è il modo più diretto e potente per far sentire la nostra voce. È l'opportunità di scegliere chi vi rappresenterà e chi prenderà decisioni cruciali per il nostro paese. Con il voto possiamo fare la differenza. Con il voto possiamo costruire un futuro migliore per noi e per i nostri figli e nipoti. Grazie a tutti e votate per Ospedaletti Rinasce”.

L’appello al voto di Daniele Cimiotti – Rilancio&Sviluppo

“Votare la nostra lista vuol dire portare avanti i grandi progetti già iniziati come il porto, la pista ciclopedonale, le spiagge. Questo per continuare ad avere un paese proiettato verso il futuro mantenendo le tradizioni del passato. Ciò che è stato realizzato in questi anni è la prova del cambiamento, dell’impegno e della visione che abbiamo per il futuro di Ospedaletti, lasciandoci alle spalle anni di immobilismo amministrativo.



Votare per la nostra lista vuol dire scegliere di continuare ad avere amministratori seri e competenti, presenti sul territorio e disponibili a risolvere i problemi e a raccogliere istanze con un sindaco sempre presente e disponibile. Votare la nostra lista vuol dire poter contare su un nuovo centro ricreativo permanente per anziani, una nuova e moderna Farmacia di servizi e dunque un paese rinnovato. Votare per la lista rilancio sviluppo vuol dire scegliere l’amministrazione del fare: per continuare a fare e garantire ai giovani opportunità di lavoro, svago e tanto sport.

Votare per la nostra lista vuol dire dare compimento al nostro programma elettorale, realizzare quanto in esso contenuto perché alle parole e agli attacchi personali, all’intento di denigrare e sminuire l’avversario politico, noi preferiamo il fare, l’azione la concretezza. Sarà sempre così. Vi chiedo quindi di sostenerci per non rallentare, o peggio, rischiare di bloccare ancora per anni il processo di rilancio e sviluppo iniziato durante l’attuale mandato attraverso i grandi progetti già avviati.

Quindi votate la nostra lista Rilancio e sviluppo per continuare a consolidare il rapporto di fiducia che mi avete dimostrato in questi anni e da parte mia insieme a tutti i componenti della lista continuerò con impegno e tenacia, mettendo sempre al primo posto il bene e l’interesse di Ospedaletti e dei suoi cittadini. Non sono necessarie tante parole, ciò che è stato realizzato parla per noi".

L'appello al voto di Valentina Lugarà - Ospedaletti Insieme

"Cari concittadini, siete chiamati a decidere il futuro di Ospedaletti e potete scegliere se cambiare e invertire la rotta, se continuare nel segno di un'amministrazione che fonda tutta la sua attività amministrativa sugli investimenti immobiliari e progetti dei privati, oppure di andare verso un'amministrazione che rimette al centro l'interesse pubblico. La vera alternativa c'è ed è Ospedaletti Insieme. Noi tendiamo rimettere al centro dell'attività amministrativa le persone e le loro necessità, attraverso un iter amministrativo che si basi sull'ascolto, la competenza delle persone della mia lista e soprattutto vogliamo agire con iter trasparente e partecipazione cittadina.



Noi per Ospedaletti non vogliamo progetti faraonici, vogliamo completare ciò che è già in corso con grande rispetto per l'ambiente. Noi vogliamo dei luoghi vivi e inclusivi per anziani e giovani. Preservare e tutelare le nostre aree verdi dalla cementificazione perché non vogliamo centri commerciali al posto delle aiuole. Vogliamo riportare i servizi, quelli alle persone e alla tutela della salute, con un ambulatorio e un servizio prelievi grazie anche la riqualificazione del patrimonio comunale. Noi pensiamo che Ospedaletti meriti questa. Non vogliamo che una villa diventi una sede comunale. Villa Sultana dev'essere riqualificata per il rilancio turistico di Ospedaletti. La scelta sta a voi".