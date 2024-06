Elezioni comunali, Augusto Peitavino si ripresenta con la lista 'Isolabona che c'è' (Foto)

"Possiamo promettervi di essere onesti, di lavorare con impegno e di fare tutto ciò che sarà necessario per dare la giusta cornice al nostro splendido paese". E' l'appello al voto del primo cittadino uscente e candidato sindaco di Isolabona Augusto Peitavino in vista delle elezioni comunali in programma l'8 e il 9 giugno.

Peitavino si ripresenta, infatti, con la lista 'Isolabona che c'è'. "L'Amministrazione comunale uscente di Isolabona, dopo cinque anni fortemente condizionati da una tremenda pandemia e dal Governo centrale che, con i suoi tagli ai servizi, con la sua burocrazia devastante, ha messo in difficoltà le realtà economiche dei piccoli centri, torna in campo con 'Isolabona che c'è' per riprendere il filo del discorso e proseguire con i suoi progetti, la volontà è quella di dare lustro e ulteriore valore al nostro paese, migliorando il rapporto con le città della costa e facendo rete con l'entroterra, questo permetterà di far emergere quelle che sono le potenzialità della nostra valle ma soprattutto di dare la giusta visibilità al comune di Isolabona".

"Difficile, è stato il nostro impegno nel riuscire a ripianare i conti disastrati del Comune trovati al nostro ingresso in Amministrazione. C'è ancora molto da fare in tal senso ma abbiamo ottenuto discreti risultati" - sottolinea il primo cittadino uscente Augusto Peitavino - "É stato impegnativo selezionare le decisioni da prendere in tal senso ma, spesso, ci siamo trovati davanti a scelte obbligate. Siamo coscienti che si sarebbe dovuto e potuto fare di più ma credeteci quando vi diciamo che non è stato facile, sappiamo di aver sicuramente commesso errori ma crediamo di essere stati presenti con tutti voi e vorremmo continuare ad esserlo, con la promessa di alzare il tiro e di portare il massimo al nostro paese, perché ora è tutto un po’ più chiaro, perché il lavoro svolto sino ad ora ci permetterà di lavorare con più serenità da adesso in poi".