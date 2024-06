Elezioni: Andiamo! ringrazia i sanremesi allla vigilia del voto "Grazie per tutte le segnalazioni, idee e progetti"

Il movimento civico di centro destra Andiamo! a sostegno di Gianni Rolando ha voluto ringraziare tutti i cittadini per il confronto avuto in questi mesi: “Siamo alla fine di un bellissimo percorso che abbiamo affrontato con entusiasmo, insieme ai cittadini. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno dedicato del tempo a condividere con noi segnalazioni, idee e progetti per una Sanremo migliore. Abbiamo iniziato questo percorso con un’intensa campagna di ascolto alla quale avete aderito in tantissimi, ciascuno di voi ha contribuito in modo importante. Un ringraziamento speciale alle cinquanta attività che hanno “ospitato” le nostre box, alle persone che ci hanno contattato e alle tantissime che abbiamo incontrato. Le vostre segnalazioni e le vostre idee sono state la base per costruire il nostro programma e vedere Sanremo con gli occhi di ciascuno di voi. L’ascolto è il motore del cambiamento e il nostro impegno, se vorrete darci la vostra fiducia, è quello di continuare a confrontarci con i cittadini e insieme migliorare Sanremo. Grazie a tutti, Andiamo!"