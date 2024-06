Sanremo: 'Vittorio Levante in servizio ad ogni istante' per beneficenza all'Ariston

Doppio spettacolo teatrale oggi (venerdì) all'Ariston di Sanremo con incasso a favore della Lilt, Lega italiana per la lotta ai tumori. Alle 16 e alle 21 la Compagnia Volti Anonimi di Torino metterà in scerna "Vittorio Levante in servizio ad ogni istante". Una commedia comica di Danila Stievano (che cura anche la regìa).

Protagonista è Vittorio Levante, benzinaio costretto a lavorare notte e giorno dopo che il titolare del distributore di carburanti è finito in depressione. Ecco allora comparire un camionista, suo amico, e sua figlia; un industriale alle prese con tormenti sentimentali; una sensuale ex attrice; e ancora un frate, una signorina, un avvocato e la moglie... Non bastasse, ci si mette anche il figlio Vittorio che cavalca l'onda della contestazione giovanile. La vicenda è ambientata in un piccolo centro piemontese degli anni Settanta. Come sempre il finale sarà a sorpresa. Il tutto all'insegna del divertimento e del tragicomico.