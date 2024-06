Sanremo, Enza Dedali (Anima): "Una biblioteca, aule studio e sale co-working in via Martiri"

Una biblioteca, aule studio e uno spazio di coworking per contrastare la desertificazione e per far rinascere la cultura in via Martiri della Libertà. Questo è il progetto della lista di Alessandro Mager, candidato a sindaco nella città di Sanremo. Ad esporlo è stata la candidata a consigliera comunale Enza Dedali di Anima, una delle liste che appoggiano l'avvocato.

Dedali prosegue: “Tanti negozi sono chiusi o stanno chiudendo e ciò contribuisce a far percepire via Martiri come una zona e priva di prospettive. Se saremo eletti, la nostra Amministrazione intende acquisire fondi in locazione per potervi insediare una sede distaccata della biblioteca, aule studio e sale co-working in modo da offrire ai giovani del quartiere e anche a tutti i concittadini, spazi luminosi e dedicati, con ampi orari di apertura. La nostra Amministrazione intende inoltre destinare fondi a giovani artisti perché è sempre più evidente la necessità di trovare luoghi espositivi adeguati: via Martiri, a differenza di altre zone della città, appare indicata per tale destinazione per l'estensione delle superfici utilizzabili e per l'ampiezza delle vetrine. Altre zone di prossimità che vivono le stesse difficoltà saranno prese in considerazione dalla nostra Amministrazione per attivare analoghi progetti”.