Elezioni: il movimento Andiamo! propone giunte itineranti per garantire l'ascolto dei cittadini

Andiamo!, il movimento civico di centro-destra a sostegno del candidato Sidaco Gianni Rolando propone Giunte itineranti in tutto il territorio cittadino. “Il nostro movimento civico di centro-destra è vicino alla gente, siamo fermamente convinti che l’ascolto sia il motore del cambiamento, perché solo grazie al confronto diretto e costante con le persone possiamo far crescere Sanremo - afferma il direttivo di Andiamo!, che prosegue - Proponiamo Giunte itinerari, in tutto il territorio cittadino. Gli amministratori devono essere sempre disponibili al confronto e andare in prima persona a vedere le varie problematiche e proposte dei cittadini nei diversi quartieri e frazioni. Vicinanza, trasparenza amministrativa e confronto sono punti fondamentali della nostra visione dell’attività amministrativa”.