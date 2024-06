Elezioni Amministrative Sanremo: oltre un centinaio di persone per Sbezzo e Dalmasso (Forum)

Oltre un centinaio di persone hanno salutato la candidatura di Lucrezia Dalmasso e Giuseppe Sbezzo Malfei (Forum) a sostegno del candidato sindaco della coalizione civica per Sanremo Alessandro Mager.

Come ha sottolineato Giuseppe Sbezzo: “Forum vuole essere un ponte tra i cittadini e l’amministrazione comunale ed è per questo motivo che ho deciso di tornare a candidarmi dopo un lungo periodo di pausa, per creare insieme ad Alessandro Mager le condizioni per una città migliore”.

“Sono molto felice di contribuire con la mia candidatura al successo di Alessandro Mager della collezione civica per Sanremo” sono state le parole di Lucrezia Dalmasso.

“Saluto con grande affetto Lucrezia Dalmasso e Pino Sbezzo che con la loro candidatura hanno deciso di supportare il mio, il nostro progetto per una Sanremo migliore” ha dichiarato Alessandro Mager.