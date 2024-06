Sanremo: 'melonaro' vende di fronte al Mercato Annonario, blitz e sequestro di Municipale e Polizia (Foto)

Importante operazione di Polizia Municipale e agenti del commissariato, nel tardo pomeriggio di ieri in via Martiri della Libertà di fronte al Mercato Annonario di Sanremo. Il classico ‘melonaro’ si era sistemato nella zona per proporre frutta e verdura, di fatto facendo concorrenza diretta al vicino mercato.

Il mezzo, titolare di licenza per la vendita itinerante non poteva comunque stazionare in quella zona, visto che deve rimanere fuori dal perimetro del centro città, per le normative in atto. La presenza del camion era stata già più volte segnalata dai commercianti dell’Annonario e, proprio ieri sera Municipale e Polizia hanno monitorato la situazione attraverso le telecamere del comune presenti in zona.

Dopo alcune vendite avvenute sulla pubblica via e viste attraverso l’occhio elettronico, gli agenti sono intervenuti bloccando il venditore. Hanno elevato il verbale, sequestrando mezzo e merce. La frutta e la verdura confiscati, essendo deperibili, sono stati subito portati alla Caritas per la distribuzione alle persone più bisognose, mentre il camion è stato portato via. Il ‘melonaro’ è stato sanzionato per l’attività di vendita in zone interdette dal Comune elevando un verbale da 5.000 euro ed il sequestro di 115 cassette oltre all’autocarro.

Non è la prima volta che i camion dei ‘melonari’ stazionano in zone non consentite. Spesso e volentieri, infatti, si trovano nel centro della città dei fiori ma, ovviamente non è sempre facile per le forze dell’ordine intervenire. Sicuramente, dopo l’incontro avvenuto alcune settimane fa tra le categorie del commercio e il Prefetto, la situazione è ora maggiormente monitorata.

E’ stato infatti chiesto un controllo più attento sulle vendite di questo genere, che creano concorrenza sleale verso i commercianti stanziali. Dal tavolo tecnico avvenuto in Prefettura, sono arrivate indicazioni importanti alle forze dell’ordine e alle Polizie Locali. E’ di alcuni giorni fa il sequestro di un altro camion di un ‘melonaro’, sul piazzale di San Ludovico a Ventimiglia. I controlli saranno sempre più serrati.