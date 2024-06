Scuderi, candidata alle Europee per Alleanza Verdi e Sinistra (Avs): In Ue per la transizione industriale, una priorità anche in Liguria

In Liguria diciamo basta alle politiche poco trasparenti degli ultimi anni e alla deindustrializzazione, con il conseguente abbandono dei territori. Vogliamo che l’Europa investa in un piano di transizione industriale giusta a livello Ue, che metta al centro la decarbonizzazione e le specificità dei territori. Questa, insieme a molte altre, è la battaglia che stiamo portando avanti in occasione delle elezioni europee, che mi vedono candidata con la lista Alleanza Verdi e Sinistra nella circoscrizione Nord-Ovest.

La transizione ecologica potrebbe essere per la Liguria una grande opportunità per rivitalizzare aree industriali dismesse: come quelle Ex Enel di Spezia, la Val Bormida, la Val Polcevera, oppure quelle aeroportuali di Imperia. Aree che potrebbero essere convertite nello sviluppo di settori come la robotica e l’industria 4.0, in cui la Liguria è già eccellenza grazie ai suoi IIT, collegando Università, ricerca e industria.

Insomma, occorre riconvertire l’industria, e farlo subito, per restituire al territorio ligure un’economia reale su settori produttivi strategici a livello europeo e creare quindi posti di lavoro, occupazione giovanile e benessere diffuso.

La conversione industriale è al centro del mio programma, per questo chiedo a tutte le elettrici e a tutti gli elettori di dare il loro supporto l’8 e il 9 giugno prossimi, barrando il simbolo di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) e scrivendo Scuderi.