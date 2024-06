Sanremo, Alessandro Mager: "Nostro obiettivo riqualificare via Pietro Agosti con parcheggi e isole ecologiche" (Foto e video)

Verde pubblico e riqualificazione urbana. Questa mattina, mercoledì 5 giugno, il candidato a sindaco Alessandro Mager è intervenuto in via Pietro Agosti per spiegare i progetti previsti nel suo programma elettorale per riqualificare una delle arterie più importanti della città matuziana.

“Via Pietro Agosti è una delle strade più rappresentative della cementificazione selvaggia degli anni 70 che denunciò Calvino, ma è allo stesso tempo una strada ricca di commercio, servizi e vita sociale”, ha affermato il candidato sindaco Alessandro Mager. “Dopo oltre 50 anni, Via Pietro Agosti, ma anche Via Martiri e le strade annesse che formano un quartiere che collega il centro al Borgo, meritano un nuovo orizzonte. Sappiamo che la piantumazione di alberature ad alto fusto è tecnicamente impossibile, perché via Pietro Agosti si sviluppa sulla tombinatura del San Romolo".

Mager è entrato poi nel dettaglio: "Abbiamo anche l'esempio virtuoso di molte città che hanno sviluppato filari di alberi ad alto fusto. Parliamo di alberi di stazza importante, capace di cambiare completamente il volto e la vivibilità della strada, spesso inseriti in ampi vasi che sono allo stesso tempo manufatti di pregio architettonico”.