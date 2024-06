Elezioni Sanremo, Fellegara: l'importanza del Casinò per l'economia e l'identità della città

"Con una gestione innovativa e sostenibile, il Casinò di Sanremo potrà diventare un modello di eccellenza e un punto di riferimento internazionale2, afferma Fulvio Fellegara, candidato sindaco di Sanremo per il centro sinistra.

Nonostante i recenti successi economici, Fellegara ritiene sia necessario implementare ulteriori interventi per garantirne una crescita continua e costante. Innanzitutto, propone una ricucitura urbanistica che faccia dell'ingresso del Casinò una prosecuzione naturale di Corso Matteotti, integrandolo con le nuove strutture ricettive all’avanguardia presenti nella zona. Questo progetto mira a migliorare l'accessibilità e l'attrattività della Casa da Gioco.

Un altro intervento essenziale riguarda l'efficientamento energetico. Le tecnologie moderne consentono la riduzione dei costi energetici, un aspetto cruciale dato l'ampio spazio interno del Casinò che necessita di essere climatizzato tutto l'anno. È necessario intervenire in maniera incisiva al fine di rinnovare l’impiantistica con soluzioni all’avanguardia che siano compatibili con la natura vincolata dell’immobile, prosegue Fellegara.

Dal punto di vista amministrativo, l'introduzione di tecnologie avanzate permetterà di monitorare in tempo reale l'andamento del gioco in forma anonima. Questo consentirà di attuare politiche mirate di fidelizzazione dei clienti e di vigilare con maggiore efficienza sulle operazioni di gioco

Inoltre, Fellegara propone di rinegoziare la convenzione con il Comune per rendere sostenibili gli investimenti necessari e migliorare l'utilizzo delle sale interne. Questo accordo mira a modernizzare il sistema di controllo e garantire una gestione più efficace della struttura

"Il nostro impegno è quello di trasformare il Casinò di Sanremo in un faro di eccellenza internazionale, capace di coniugare tradizione e innovazione, garantendo un futuro prospero e sostenibile per la nostra città. Con una visione chiara e interventi mirati, Sanremo potrà affermarsi come una destinazione turistica di riferimento, capace di attrarre visitatori da tutto il mondo e offrire loro esperienze indimenticabili," conclude Fulvio Fellegara.