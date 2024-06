Elezioni Sanremo: alcune considerazioni della candidata a sindaco Erica Martini (indipendenza) sulla Sanità

“Evidentemente avevamo compreso in anticipo proponendo una soluzione che il Governo ha tardivamente imitato seppur solo parzialmente” dichiara Erica Martini candidata a sindaco di Sanremo per il Movimento Indipendenza.



“Sono mesi che andiamo urlando che i ritardi nell’erogazione delle prestazioni sanitarie da parte del nostro sistema pubblico sono intollerabili per i danni che creano alla salute dei cittadini. Ora, guarda caso a pochi giorni dal voto, si sveglia anche il Governo della Meloni approvando in Consiglio dei Ministri un decreto che dovrebbe intervenire per abbattere le liste di attesa. Il punto in cui il Governo si sveglia e segue quanto stiamo ribadendo da mesi è quello in cui scopre di poter utilizzare le prestazioni aggiuntive e quelle del sistema privato accreditato per ridurre i tempi di attesa delle prestazioni. Dall'inizio dell'anno stiamo distribuendo ai cittadini i moduli per chiedere i rimborsi per le prestazioni sanitarie che sono costretti a richiedere in intramoenia o direttamente al sistema privato proprio perché l’ASL fissa gli appuntamenti ben oltre i tempi previsti dai protocolli.” prosegue Erica Martini”.



Stiamo promuovendo anche una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare per la difesa della sanità pubblica. Sono tutti estremi tentativi di reagire ad una situazione oramai da anni pesantemente lesiva della salute degli italiani, pur consapevoli che il problema si può risolvere solo con misure strutturali, con risorse adeguate e durature nel tempo. È inimmaginabile separare gli interventi organizzativi dai finanziamenti, rinviando quest’ultimi ad altri 'tempi' (come si legge in una nota)e per ora abbiamo una sola certezza: l’incertezza dei finanziamenti. Ricordiamo al Governo che il Parlamento con la legge n. 124/1998 approvò di riconoscere ai cittadini il diritto di usufruire della prestazione in intramoenia con il pagamento del solo ticket, se dovuto, qualora le attese nel pubblico superassero i tempi previsti dalla normativa.



Sarebbe ora che si intervenisse per garantire l’esigibilità su scala nazionale di quanto la legge già prevede da anni. I problemi di salute dei cittadini non possono attendere né le liste di attesa né le inconcludenze del Governo Meloni”. Conclude Erica martini candidata a sindaco di Sanremo per il Movimento Indipendenza.