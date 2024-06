Sanremo, Fellegara: un impegno per i bambini diversamente abili

“Sanremo ha tutte le potenzialità per essere una città che non lascia indietro nessuno”. Fulvio Fellegara, candidato sindaco di Sanremo per il centro sinistra, intende sviluppare politiche e interventi mirati a fornire un sostegno adeguato alle famiglie che affrontano le sfide legate alla disabilità. “Queste famiglie devono poter contare su un supporto sia pratico che emotivo, per affrontare le difficoltà quotidiane con maggiore serenità. Ogni bambino merita di crescere in un ambiente sereno e inclusivo, dove possa ricevere le cure e l'attenzione necessarie,” afferma Fellegara.