Sanremo, aggressione minore in via Roma, Zoccarato (Andiamo!): “La sicurezza punto centrale del nostro programma”

Apprendo dagli organi di stampa che due stranieri, già noti alle Forze dell’Ordine per precedenti specifici, hanno aggredito in pieno giorno e in pieno centro, malmenandolo con calci e pugni, davanti agli occhi increduli della madre, un dodicenne, per derubarlo di una catenina.” - afferma il leader di Andiamo!, il movimento civico di centro-destra a sostegno di Gianni Rolando, Maurizio Zoccarato, che prosegue:” Un episodio di inaudita violenza, che rappresenta plasticamente, la necessità di incrementare la sicurezza a Sanremo. Questo è solo l’ultimo dei vari espisodi di aggressioni che sono state commesse in pieno giorno davanti al nostro point in via Roma: da un accoltellamento, a risse, a persone che danno in escandenza. Nel nostro programma la sicurezza è un tema centrale, che vogliamo garantire in tutta la città. Proponiamo:

• l’istituzione di un Comitato strategico permanente per la sicurezza;

• ⁠il potenziamento del Corpo di Polizia Locale con nuove assunzioni;

• ⁠l’introduzione del Vigile di Quartiere e di Frazione, un agente che sarà il punto di riferimento per la sicurezza dei cittadini;

• ⁠l’implementazione dei servizi di sorveglianza.

La sicurezza è la priorità assoluta del vivere civile, l’impegno di Andiamo! è quello di garantire a cittadini e turisti la tranquillità di poter vivere Sanremo serenamente, ad ogni ora del giorno e della notte ed in ogni zona della città.”

