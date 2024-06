Elezioni Sanremo, ﻿Rolando: “Più decoro urbano, ordine e cura della città”

Il candidato sindaco del centro destra civico e partitico Gianni Rolando è intervenuto sul tema del decoro urbano in città.

“È necessaria - afferma Rolando - una precisa pianificazione urbanistica per bilanciare lo sviluppo urbano con la conservazione delle aree verdi e dei siti storici ed un controllo delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni per rispettare le caratteristiche del paesaggio ed evitare impatti negativi.” E aggiunge: “Conservazione e valorizzazione del Patrimonio Culturale, armonia architettonica tra le nuove costruzioni e il paesaggio esistente senza escludere proposte “innovative”. Infine spazio a progetti di Rigenerazione Urbana, per riqualificare le aree degradate ed infine interventi di prevenzione idrogeologica con mappatura possibili rischi come frane e alluvioni”.