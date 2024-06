Andiamo! il leader del movimento civico Maurizio Zoccarato: “Un progetto di riqualificazione di Piazza Colombo”

Il leader di Andiamo! il movimento civico di centro destra a sostegno del candidato Sindaco Gianni, Maurizio Zoccarato, interviene su Piazza Colombo. “Piazza Colombo è un luogo simbolico per la nostra amministrazione.

"Da sempre il centro civico di sinistra ci ha attaccato sul famoso prato sintetico - afferma l’ex Sindaco Maurizio Zoccarato - ebbene, quel prato sintetico doveva servire temporaneamente, nel lasso di tempo che serviva a demolire gli immobili che ostruivano la vista mare, come è stato fatto successivamente. Nel mentre doveva essere fatto un progetto, che non è mai stato realizzato proprio da chi ci attaccava e non ha perso occasione di farlo anche durante questa campagna elettorale, per una riqualificazione totale della piazza, che rappresenta il cuore di Sanremo. La nostra città non merita una piazza in queste condizioni. Votare Andiamo! e Gianni Rolando vuol dire votare per il cambiamento".