Ventimiglia, Giancarlo Mazzoni in mostra a Cala del Forte con SeaArt&Craft

L’artista Giancarlo Mazzoni inaugura venerdì 7 giugno, alle ore 20.00, nella suggestiva cornice di Cala del Forte a Ventimiglia, una mostra personale.

L'esposizione si intitola “SeaArt&Craft” e sarà aperta sino al 7 luglio, nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 18.30 alle 22.00.

L'artista, noto per la donazione a Bordighera di Dave, scultura a forma di coda di capodoglio, collocata nella rotonda dell'ex Bel Sit a Bordighera, torna a presentare al pubblico una serie di sculture dedicate agli animali marini. In particolare, Mazzoni ha realizzato un'opera evocativa e drammatica dedicata alla Vaquita: come ricorda nel suo testo di presentazione Sabina Airoldi, direttore del progetto CetaceanSanctuaryResearch Istituto Tethys, si tratta del mammifero marino più a rischio di estinzione al mondo. Ciò è causato dal fatto che la Vaquita rimane incidentalmente intrappolata nelle reti utilizzate per catturare illegalmente il totoaba, pesce ricercato per le sue presunte qualità medicamentose e pagato a prezzi esorbitanti.

Come ricordano i critici d'arte Claudia Andreotta e Francesca Bogliolo, che introdurranno brevemente l'evento, questa mostra rappresenta un momento di riflessione sul come l'arte possa farsi portatrice non solo di valori estetici, ma anche di problematiche fondamentali del nostro tempo, come la tutela dell'ambiente. Moderno alchimista, Mazzoni piega una materia poco duttile in forme sinuose, ricordando lo strettissimo legame tra arte e artigianato teorizzato dal critico inglese John Ruskin, portavoce del movimento Arts and Craft. La mostra è quindi un omaggio a un movimento fondamentale nella storia dell'arte e alla bellezza della natura, che l'uomo sembra invece inesorabilmente voler distruggere.