Santo Stefano al Mare: venerdì prossimo alla Marina degli Aregai la presentazione del libro di Goffredo Bettini

“Attraversamenti” è il titolo dell’ultimo libro di Goffredo Bettini, edito da Piper First, che sarà presentato venerdì prossimo alle 19 nella sala conferenze dell’Aregai Marina Hotel& Residence in Via Gianni Cozzi, 1 ad Aregai.

Il libro tratta di un intreccio di rapporti che hanno attraversato la vita politica e il pensiero culturale dell’autore: da Pasolini a Renzo Piano, da Gianni Borgna a Francesco Rutelli, da Pietro Ingrao a Luciano Berio e altri pregiosi politici e amici: rapporti che hanno arricchito la vita dell’autore e in alcuni casi anche cambiata. In questo libro Bettini definisce la traiettoria emotiva, connessa alla dimensione politica. La storia di un partito di massa, non solo quella grande ma anche quella minuta, quotidiana, relazionale in cui si intrecciano orgoglio e responsabilità.

Alla presentazione oltre all’autore Goffredo Bettini, parteciperanno la Dottoressa Beatrice Parodi che farà gli onori di casa, l’on Andrea Orlando, l’europarlamentare Brando Benifei, il segretario provinciale del PD Cristian Quesada. Modera il dibattito il giornalista scrittore Luca Ammirati.