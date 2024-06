Il Cai Sanremo alla giornata del 'Sentiero Italia' con un'escursione tra le Alpi e gli Appennini

In occasione della giornata del Sentiero Italia di domenica 23 giugno la sezione di Altare del Cai organizza un'escursione che condurrà al punto di incontro tra le Alpi e gli Appennini. Lo rende noto il Cai di Sanremo

La camminata attraverso ombrosi boschi di faggi e castagni toccherà diversi siti interessanti dell’entroterra savonese, tra forti ottocenteschi e vecchi cascinali a scorgere il mare in lontananza, raggiungendo così la vetta del monte Burot (745 m) prima cima delle Alpi.

La passeggiata terminerà convivialmente presso l’area picnic di Lipiani dove i cuochi della sezione e le Giovani Marmotte ci accoglieranno con i piatti fumanti.

La quota per il pranzo è fissata in 15€ e comprende:

• Antipasti

• Risotto alle erbe aromatiche

• Pasta salsiccia, funghi e carciofi

• Dessert

• Acqua

Possibilità di menù gluten free certificato.

Al termine della manifestazione sarà possibile visitare il Museo dell’Arte Vetraria Altarese.

Per partecipare e ricevere i dettagli sul trasferimento ad Altare contattate la nostra Sezione telefonando in sede, scrivendo a info@caisanremo.it o scrivendo/telefonando al numero 3391331162 (Giacomo) per formalizzare l’iscrizione entro lunedì 10 giugno.